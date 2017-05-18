Опубликованы изображения внедорожника Chevrolet Corvette

Независимые дизайнеры, выступившие авторами этого проекта, решили, что фары и фонари у внедорожника должны быть такими же, как у одноименного масл-кара. В подобном стиле оформлена передняя часть машины — в частности, позаимствован угловатый «нос». Даже колеса на изображении как у нынешнего Z06. При этом цвет кузова автомобиля художники выбрали черный, а зеркала, дверные накладки и ручки украсили хромом.

Потенциальный внедорожник Corvette, как утверждают дизайнеры, мог бы составить серьезную конкуренцию Jeep Grand Cherokee TrackHawk. Они подразумевают, что под капотом новой машины скорее всего поселился бы мощный V8.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Chevrolet планирует превратить Corvette в кроссовер. По неподтвержденной информации спортивный SUV будет выполнен в стиле масл-кара и получит модельный индекс XC7.