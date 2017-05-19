Chevrolet Z06 порвал на подмосковном треке всех соперников

Третьим я бы поставил менее эффектный на вид, но гораздо более злой Cadillac CTS-V. Двигатель V8 объемом 6,2 л выдает 649 сил и 855 Нм момента, благодаря чему автомобиль достигает отсечки в 100 км/ч всего за 3,7 секунды. Поскольку машина выше, чем, скажем, Grand Sport, то в поворотах она чувствует себя менее уверенно, но с лихвой наверстывает упущенное на прямой. И в виражах ее немного подводит автоматическая коробка, которая порой не к месту начинает переключать ступени. Заплатить за удовольствие обладания этим автомобилем придется минимум 6 590 000 рублей.

Несомненным чемпионом — как по поведению на треке, так и по красоте рвущегося из-под капота рева — стал Chevrolet Z06. Широченные шины цепко держат его на траектории и добросовестно передают мощность в 659 сил и крутящий момент 881 Нм на асфальт. Семиступенчатая механическая коробка дает в полной мере насладиться властью над могучим суперкаром, ощутить восторг от ударов спинкой кресла и звуков взрывов из выпускной системы при переключении передач. А как вы думали? Ведь 2,95 с до сотни — не шутка. Правда, и цена автомобиля не шуточная — минимум 8 800 000 рублей.

В целом же надо заметить, что даже самые бескомпромиссные из спорткаров внутри совсем не аскетичны. Напротив, они удобны, водительское место эргономично, обзор великолепен. Их вполне можно использовать в качестве городского автомобиля — хотя это и будет сродни колке орехов штамповочным прессом.