Chevrolet Z06 порвал на подмосковном треке всех соперников

Собственно говоря, это был единственный вопрос к организаторам заездов — каким образом в компанию вполне спортивных машин попал «Камарик». Со своим ординарным в общем-то двухлитровым турбомотором мощностью 238 л. с. и крутящим моментом 400 Нм он постоянно выступал в роли мобильной шиканы, периодически принужденной уступать трассу куда более быстрым автомобилям. Что такое его 5,9 секунд до сотни по сравнению с конкурентами, не выходящими из четырех? Да и цена смешная для собравшейся компании — 2 890 000 рублей. Хотя звук выхлопа у Camaro настроили неплохо — ревет он ничуть не хуже прочих-других.
Впрочем, этот желтый пони-кар можно взять за отправную точку для сравнения с остальными участниками тестов. За ним по азарту и динамике следует, конечно, Chevrolet Grand Sport. Все параметры у него куда серьезнее — мощность 466 л. с., момент 630 Нм, разгон до сотни 3,95 с и стартовый прайс 7 500 000 рублей. К этой машине уже вполне применимо определение «спортивный», поскольку он без дураков позволяет и разгоняться с приличным ускорением, и вваливать в повороты, не глядя на спидометр и не особо заботясь о возможном сносе.