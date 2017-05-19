Chevrolet Z06 порвал на подмосковном треке всех соперников

Фото: GM
На подмосковную трассу Moscow Raceway джиэмовцы выкатили три своих спорткара — Chevrolet Z06, Chevrolet Grand Sport, Cadillac CTS-V и в дополнение к ним почему-то пони-кар Chevrolet Camaro. Рев моторов далеко разносился по окрестным полям, когда три гоночных монстра и непонятно как затесавшийся в их компанию городской автомобиль выясняли, кто круче.
Вадим Устинов

Собственно говоря, это был единственный вопрос к организаторам заездов — каким образом в компанию вполне спортивных машин попал «Камарик». Со своим ординарным в общем-то двухлитровым турбомотором мощностью 238 л. с. и крутящим моментом 400 Нм он постоянно выступал в роли мобильной шиканы, периодически принужденной уступать трассу куда более быстрым автомобилям. Что такое его 5,9 секунд до сотни по сравнению с конкурентами, не выходящими из четырех? Да и цена смешная для собравшейся компании — 2 890 000 рублей. Хотя звук выхлопа у Camaro настроили неплохо — ревет он ничуть не хуже прочих-других.

Впрочем, этот желтый пони-кар можно взять за отправную точку для сравнения с остальными участниками тестов. За ним по азарту и динамике следует, конечно, Chevrolet Grand Sport. Все параметры у него куда серьезнее — мощность 466 л. с., момент 630 Нм, разгон до сотни 3,95 с и стартовый прайс 7 500 000 рублей. К этой машине уже вполне применимо определение «спортивный», поскольку он без дураков позволяет и разгоняться с приличным ускорением, и вваливать в повороты, не глядя на спидометр и не особо заботясь о возможном сносе.

Фото: GM

Третьим я бы поставил менее эффектный на вид, но гораздо более злой Cadillac CTS-V. Двигатель V8 объемом 6,2 л выдает 649 сил и 855 Нм момента, благодаря чему автомобиль достигает отсечки в 100 км/ч всего за 3,7 секунды. Поскольку машина выше, чем, скажем, Grand Sport, то в поворотах она чувствует себя менее уверенно, но с лихвой наверстывает упущенное на прямой. И в виражах ее немного подводит автоматическая коробка, которая порой не к месту начинает переключать ступени. Заплатить за удовольствие обладания этим автомобилем придется минимум 6 590 000 рублей.

Несомненным чемпионом — как по поведению на треке, так и по красоте рвущегося из-под капота рева — стал Chevrolet Z06. Широченные шины цепко держат его на траектории и добросовестно передают мощность в 659 сил и крутящий момент 881 Нм на асфальт. Семиступенчатая механическая коробка дает в полной мере насладиться властью над могучим суперкаром, ощутить восторг от ударов спинкой кресла и звуков взрывов из выпускной системы при переключении передач. А как вы думали? Ведь 2,95 с до сотни — не шутка. Правда, и цена автомобиля не шуточная — минимум 8 800 000 рублей.

В целом же надо заметить, что даже самые бескомпромиссные из спорткаров внутри совсем не аскетичны. Напротив, они удобны, водительское место эргономично, обзор великолепен. Их вполне можно использовать в качестве городского автомобиля — хотя это и будет сродни колке орехов штамповочным прессом.

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19 мая 2017
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