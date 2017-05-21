Hyundai думает над выпуском «заряженных» Veloster и Tucson

Руководитель Hyundai N Performance Альберт Бирман «намекнул» представителям прессы, что вверенное ему подразделение автогиганта Hyundai может расширить линейку «заряжаемых» машин бренда, взяв в работу еще и недотрехдверку Veloster и кроссовер-увалень Tucson. Сообщается, что Veloster N может превратиться в купе Genesis Coupe, и, возможно, влиться в модельную линейку марки Genesis. Что касается «заряженного» кроссовера Tucson, то ее могут оснастить более мощным мотором, заниженной подвеской и большими колесами со спортивной резиной.