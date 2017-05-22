Jeep отзывает в России смертельно опасные Grand Cherokee

История с автомобилями Jeep, которые могут самопроизвольно давить людей продолжается. Напомним, что самый громкий инцидент произошел летом прошлого года. Тогда американский актер российского происхождения Антон Ельчин погиб под колесами своего Grand Cherokee из-за возможных проблем в коробке передач.
Однако производитель уже тогда знал о способности своей машины не реагировать на селектор КП — в странах, где с 2014 года могли быть реализованы потенциально дефектные автомобили, проводились сервисные компании.