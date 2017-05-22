Jeep отзывает в России смертельно опасные Grand Cherokee

Фото: www.netcarshow.com
«ЭфСиЭй Рус» — официальный представитель марки Jeep в России — объявляет о проведении сервисной кампании, охватывающей без малого 9000 внедорожников Grand Cherokee. Специалисты дилерских центров бесплатно обновят программное обеспечение АКП, которая в настоящее время может нанести человеку непоправимый вред.
Виктория Базылева

История с автомобилями Jeep, которые могут самопроизвольно давить людей продолжается. Напомним, что самый громкий инцидент произошел летом прошлого года. Тогда американский актер российского происхождения Антон Ельчин погиб под колесами своего Grand Cherokee из-за возможных проблем в коробке передач.

Однако производитель уже тогда знал о способности своей машины не реагировать на селектор КП — в странах, где с 2014 года могли быть реализованы потенциально дефектные автомобили, проводились сервисные компании.

Фото: www.netcarshow.com

Так, «Росстандарт» в очередной раз объявляет о проведении отзывной акции, под которую подпадают 8890 внедорожников Grand Cherokee, проданных в России в период с сентября 2014 по апрель 2016 года.

Правда, вызывает сомнение формулировка отзыва, на которую ссылается ведомство. По его данным, внедорожник не должен ехать, если селектор АКП не находится в режиме «паркинг». Вероятнее всего, речь здесь идет о той самой выявленной ранее проблеме: машина может катиться даже в «паркинге» при невключенном стояночном тормозе.

На Jeep Grand Cherokee абсолютно бесплатно для владельцев установят новое программное обеспечение с функцией «Auto Park», не позволяющей водителю покинуть свой автомобиль, пока рычаг селектора АКП не переведен в положение «паркинг».

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22 мая 2017
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