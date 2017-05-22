Jeep отзывает в России смертельно опасные Grand Cherokee

Так, «Росстандарт» в очередной раз объявляет о проведении отзывной акции, под которую подпадают 8890 внедорожников Grand Cherokee, проданных в России в период с сентября 2014 по апрель 2016 года.

Правда, вызывает сомнение формулировка отзыва, на которую ссылается ведомство. По его данным, внедорожник не должен ехать, если селектор АКП не находится в режиме «паркинг». Вероятнее всего, речь здесь идет о той самой выявленной ранее проблеме: машина может катиться даже в «паркинге» при невключенном стояночном тормозе.

На Jeep Grand Cherokee абсолютно бесплатно для владельцев установят новое программное обеспечение с функцией «Auto Park», не позволяющей водителю покинуть свой автомобиль, пока рычаг селектора АКП не переведен в положение «паркинг».