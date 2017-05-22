Skoda разработает спортивный электромобиль в стиле купе 110 R

Говоря о грядущей электрической новинке, Штрубе подчеркнул, что автомобиль будет создан по мотивам купе 110 R, которое продавалось с 1970 по 1980 года. При этом никаких точных сроков и подробностей о чешском спортивном электрокаре представитель компании не назвал.

Напомним, что в начале апреля на автосалоне в Шанхае Skoda продемонстрировала концепт-кар электрического кроссовера-купе Vision E. В его основу легла модульная платформа MEB, «сердцем» авто стала силовая установка, состоящая из двух электродвигателей суммарной мощностью 306 л. с.

Наладят ли чехи серийное производство этой модели — пока непонятно. Но вполне возможно, что именно о ней говорили представили Skoda, когда заявили о выводе на рынок первого электромобиля к 2020 году.