Skoda разработает спортивный электромобиль в стиле купе 110 R

Как сообщает издание Auto Express со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок Skoda Auto Кристиана Штрубе, первый полностью электрический спортивный автомобиль в истории компании станет одним из пяти электромобилей марки, которые появятся в продаже в 2025 году.
Руководители компании Skoda подтвердили информацию о том, что чешская марка примется за работу над своим первым спортивным электрокаром. Новое полноприводное купе выполнят в стиле модели 110 R, которая выпускалась в 1970-х годах.
Говоря о грядущей электрической новинке, Штрубе подчеркнул, что автомобиль будет создан по мотивам купе 110 R, которое продавалось с 1970 по 1980 года. При этом никаких точных сроков и подробностей о чешском спортивном электрокаре представитель компании не назвал.
Напомним, что в начале апреля на автосалоне в Шанхае Skoda продемонстрировала концепт-кар электрического кроссовера-купе Vision E. В его основу легла модульная платформа MEB, «сердцем» авто стала силовая установка, состоящая из двух электродвигателей суммарной мощностью 306 л. с.
Наладят ли чехи серийное производство этой модели — пока непонятно. Но вполне возможно, что именно о ней говорили представили Skoda, когда заявили о выводе на рынок первого электромобиля к 2020 году.
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