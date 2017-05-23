5 самых бюджетных классических автомобилей

Triumph TR7

В модельном ряду британской компании Triumph с 1974 по 1981 год присутствовал спортивный автомобиль TR7 в кузовах купе и родстер. И даже несмотря на то, что тогда эта машина подвергалась критике за сомнительное качество сборки, в наши дни вполне реально отыскать «живой» TR7. За этот автомобиль в Америке попросят около 4200 долларов.

Mazda RX-7

Имея в кармане 4100 «зеленых», можно приобрести и японский спорткар: в этой ценовой категории вторичного авторынка находится Mazda RX-7. Напомним, эта модель, ставшая преемником RX-3, выпускалась в период с 1978 по 2002 год. Не говоря даже о «вкусном» ценнике, RX-7 порадует своего хозяина надежностью и прочностью.

Mercedes-Benz 190

Куда же без немцев? Замыкает список самых доступных классических автомобилей проверенный временем «Мерседес» 190. К слову сказать, их часто можно встретить и на российских дорогах, как вы, наверное, могли заметить. На авторынке США этот штутгартский седан 1984—1993 годов продается как в бензиновых, так и в дизельных модификациях. Обзавестись «сто девяностым» с механической коробкой передач можно всего за 3900 долларов.