5 самых бюджетных классических автомобилей

Volkswagen Corrado
Так, самым дорогим автомобилем в этом списке стал Volkswagen Corrado — спортивное трехдверное купе, которое выпускалось с 1988 по 1995 год. На сегодняшний день можно обзавестись этим автомобилем, уложившись в 5000 долларов, однако за эти деньги вы получите купе в самой «слабенькой» модификации с 1,8-литровым турбомотором. А вот более востребованные версии с двигателями VR6 объемом в 2,8 и 2,9 литров обойдутся куда дороже.
Ford Mustang
В настоящее время классические «Мустанги», что, впрочем, не удивительно, продаются за сумасшедшие деньги: к примеру, ценник Shelby GT350 Rs стартует с миллиона «зеленых». Если же таких денег нет, а стать обладателем легендарного американского пони-кара хочется, можно присмотреть так называемый Mustang Fox Body 1983—1986 годов. Его, как уверяет Carscoops, можно приобрести за 4500 долларов.