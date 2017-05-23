5 самых бюджетных классических автомобилей

Фото: www.netcarshow.com
Журналисты портала Carscoops составили ТОП-5 классических автомобилей, ценник которых не превышает 5000 долларов. Но прежде, чем вы загоритесь желанием их приобрести, расстроим: этот рейтинг составлялся на основе текущих предложений авторынка США.
Виктория Базылева

Volkswagen Corrado

Так, самым дорогим автомобилем в этом списке стал Volkswagen Corrado — спортивное трехдверное купе, которое выпускалось с 1988 по 1995 год. На сегодняшний день можно обзавестись этим автомобилем, уложившись в 5000 долларов, однако за эти деньги вы получите купе в самой «слабенькой» модификации с 1,8-литровым турбомотором. А вот более востребованные версии с двигателями VR6 объемом в 2,8 и 2,9 литров обойдутся куда дороже.

Ford Mustang

В настоящее время классические «Мустанги», что, впрочем, не удивительно, продаются за сумасшедшие деньги: к примеру, ценник Shelby GT350 Rs стартует с миллиона «зеленых». Если же таких денег нет, а стать обладателем легендарного американского пони-кара хочется, можно присмотреть так называемый Mustang Fox Body 1983—1986 годов. Его, как уверяет Carscoops, можно приобрести за 4500 долларов.

Фото: www.netcarshow.com

Triumph TR7

В модельном ряду британской компании Triumph с 1974 по 1981 год присутствовал спортивный автомобиль TR7 в кузовах купе и родстер. И даже несмотря на то, что тогда эта машина подвергалась критике за сомнительное качество сборки, в наши дни вполне реально отыскать «живой» TR7. За этот автомобиль в Америке попросят около 4200 долларов.

Mazda RX-7

Имея в кармане 4100 «зеленых», можно приобрести и японский спорткар: в этой ценовой категории вторичного авторынка находится Mazda RX-7. Напомним, эта модель, ставшая преемником RX-3, выпускалась в период с 1978 по 2002 год. Не говоря даже о «вкусном» ценнике, RX-7 порадует своего хозяина надежностью и прочностью.

Mercedes-Benz 190

Куда же без немцев? Замыкает список самых доступных классических автомобилей проверенный временем «Мерседес» 190. К слову сказать, их часто можно встретить и на российских дорогах, как вы, наверное, могли заметить. На авторынке США этот штутгартский седан 1984—1993 годов продается как в бензиновых, так и в дизельных модификациях. Обзавестись «сто девяностым» с механической коробкой передач можно всего за 3900 долларов.

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23 мая 2017
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