Alibaba построит 1 млн. электромобилей для своих курьеров

Одна из дочерних компаний китайского гиганта интернет-торговли Alibaba, Cainiao Network Technologies объявила о намерении создать в кооперации с китайскими автопроизводителями SAIC Motor и Dongfeng Motor Group около 1 млн. автомобилей на основе новых источников энергии и пересадить на этот транспорт свои курьерские подразделения. Об этом сообщила газета «Чжунго жибао». По данным издания, новый транспорт оснастят системой, способной в режиме реального времени передавать всю информацию о его местоположении и состоянии груза в аналитический центр.

Технология, как ожидается, позволит оптимизировать маршруты доставки и примерно на треть сократить пробег курьерских машин. Ожидается, что в конечном итоге позволит Cainiao Network Technologies ежегодно экономить до $1,5 млрд. Напомним, что Alibaba Group — крупнейшая китайская компания, специализирующаяся на интернет-торговле. В нее входят электронная платежная система Alipay, и интернет- магазины Taobao и AliExpress. Капитализация Alibaba Group составляет на данный момент около $316 млрд.