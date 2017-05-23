LADA 4x4 стала самой продаваемой подержанной машиной в Германии

Эксперты компании AutoUncle проанализировали без малого 6 000 000 интернет-объявлений о продаже подержанных автомобилей, отобрав из них транспортные средства не старше восьми лет. Специалисты взяли во внимание модели авто, реализованные за два последних месяца более 200 раз. Результаты исследования, опубликованные Авторамблером, оказались весьма любопытными.

Российская LADA 4x4 оказалась абсолютным лидером рейтинга продаж — в среднем внедорожник находил своего нового владельца в Германии за 13 дней, а его ценник колебался в районе 5600 евро. Что примечательно, изделия немецкого автопрома не оказались ни на втором, ни на третьем местах. Эти позиции достались итальянскому FIAT Punto и французскому Citroёn C1 соответственно.