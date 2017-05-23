Названы самые востребованные в мире автомобили

Однако стоит отметить, что мировые продажи Toyota Corolla, в сравнении с результатами за аналогичный период минувшего года, снизились на 0,9%.

С третьей на вторую строчку поднялся пикап Ford F-Series, разошедшийся тиражом в 244 709 автомобилей. Популярность «грузовичка» растет: мировые продажи модели увеличились на 9,8%. А вот на третьем месте оказался утративший звание самого популярного авто в Европе Volkswagen Golf — в пользу этой машины сделали выбор 220 140 водителей по всему миру (-10,1%).

Четвертым стал кроссовер Honda CR-V, привлекший к себе внимание 214 144 автомобилистов (+14,4%), а на пятую строчку взлетел его младший собрат — Civic (179 948 машин, +30,6%).

Остальные пять позиций достались маркам Volkswagen и Toyota, а между ними затесался и Ford: