Названы самые востребованные в мире автомобили

Фото: www.netcarshow.com
По итогам первых трех месяцев нынешнего года звание самого популярного автомобиля в мире осталось за Toyota Corolla. В январе-марте новенькими «Короллами» обзавелся 297 471 автомобилист.
Виктория Базылева

Однако стоит отметить, что мировые продажи Toyota Corolla, в сравнении с результатами за аналогичный период минувшего года, снизились на 0,9%.

С третьей на вторую строчку поднялся пикап Ford F-Series, разошедшийся тиражом в 244 709 автомобилей. Популярность «грузовичка» растет: мировые продажи модели увеличились на 9,8%. А вот на третьем месте оказался утративший звание самого популярного авто в Европе Volkswagen Golf — в пользу этой машины сделали выбор 220 140 водителей по всему миру (-10,1%).

Четвертым стал кроссовер Honda CR-V, привлекший к себе внимание 214 144 автомобилистов (+14,4%), а на пятую строчку взлетел его младший собрат — Civic (179 948 машин, +30,6%).

Остальные пять позиций достались маркам Volkswagen и Toyota, а между ними затесался и Ford:

  • 6. Toyota RAV4: 175 927 автомобилей (+9,3%)
  • 7. Ford Focus: 172 927 автомобилей (-9,1%)
  • 8. Volkswagen Polo: 170 984 автомобилей (-4,1%)
  • 9. Volkswagen Tiguan: 170 736 автомобилей (+44,7%)
  • 10. Toyota Hilux: 168 370 автомобилей (+1,8%)
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23 мая 2017
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