Прекращена сборка кроссовера Volkswagen Touareg в Калуге

VW
Стало известно об остановке сборочной линии по производству большого кроссовера Volkswagen Touareg на калужском заводе марки. Причины такого решения не известны.
Максим Строкер

«На заводе сборка Touareg прекращена, сборка этой модели в Калуге велась частичная. Причина остановки не ясна», — сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в российском офисе VW. В данный момент все Touareg попадают на отечественный рынок из Европы с завода в Словакии. Возобновится ли сборка в Калуге, пока не сообщается. О пересмотре розничных цен на кроссовер в связи с изменением места его производства ничего не известно.

автозаводы, кроссоверы
23 мая 2017
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