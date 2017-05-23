Прекращена сборка кроссовера Volkswagen Touareg в Калуге

«На заводе сборка Touareg прекращена, сборка этой модели в Калуге велась частичная. Причина остановки не ясна», — сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в российском офисе VW. В данный момент все Touareg попадают на отечественный рынок из Европы с завода в Словакии. Возобновится ли сборка в Калуге, пока не сообщается. О пересмотре розничных цен на кроссовер в связи с изменением места его производства ничего не известно.