Вторичный авторынок России сократился на 3%

Фото: www.kiev.bigl.ua
По итогам апрельских продаж объем российского рынка автомобилей с пробегом снизился на 2,9% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. В прошлом месяце наши соотечественники приобрели 465 700 поддержанных машин.
Виктория Базылева

Согласно данным агентства «Автостат», лучше других на вторичном авторынке России продаются машины LADA, на долю которых пришлось больше четверти всего объема. В пользу отечественного производителя в минувшем месяце сделали выбор 128 800 человек — на 6,3% меньше, нежели в прошлом году.

Второй в общем зачете стала Toyota, поддержанные автомобили которой разошлись тиражом в 50 800 машин (-4,9%), а третьей — компания Nissan (25 000 экземпляров; −1,1%).

А вот среди моделей по итогам апреля самой востребованной на вторичном рынке по-прежнему остается LADA 2114 — такими автомобилями обзавелись 13 500 россиян. На второй строчке оказалась LADA 2107 — владельцами вазовской «семерки» стали 13 200 человек, а на третьей — Ford Focus (11 700 машин).

Отметим также, что по итогам первых четырех месяцев года российский вторичный рынок слегка подрос на 0,1% до 1,6 млн. проданных автомобилей.

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23 мая 2017
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