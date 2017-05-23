Вторичный авторынок России сократился на 3%

Согласно данным агентства «Автостат», лучше других на вторичном авторынке России продаются машины LADA, на долю которых пришлось больше четверти всего объема. В пользу отечественного производителя в минувшем месяце сделали выбор 128 800 человек — на 6,3% меньше, нежели в прошлом году.

Второй в общем зачете стала Toyota, поддержанные автомобили которой разошлись тиражом в 50 800 машин (-4,9%), а третьей — компания Nissan (25 000 экземпляров; −1,1%).

А вот среди моделей по итогам апреля самой востребованной на вторичном рынке по-прежнему остается LADA 2114 — такими автомобилями обзавелись 13 500 россиян. На второй строчке оказалась LADA 2107 — владельцами вазовской «семерки» стали 13 200 человек, а на третьей — Ford Focus (11 700 машин).

Отметим также, что по итогам первых четырех месяцев года российский вторичный рынок слегка подрос на 0,1% до 1,6 млн. проданных автомобилей.