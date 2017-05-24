Американцы улучшили Ford Focus для России

При доработке машины специалисты Ford Sollers учли отзывы и предложения российских владельцев «Фокусов» — были увеличены зона очистки лобового стекла с водительской стороны и рабочее поле щетки стеклоочистителя. Зона хода «дворников» в верхней части расширилась на 30 мм, в нижней — на 16 мм.

Помимо прочего «фордовцы» отделали салон тканью, обладающей так называемыми гидрофобными водоотталкивающими свойствами. За счет использования специальной пропитки, обивка кресел стала более эффективно сопротивляться намоканию и загрязнению. Новая ткань будет поставляться на завод Ford Sollers из Европы.

Напомним, что ранее реализованные меры по адаптации Ford Focus для российского рынка включали в себя увеличение клиренса до 160 мм, улучшение шумоизоляции и добавление «зимних» опций, в частности, обогрева руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.