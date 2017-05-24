Geely покупает британского производителя спорткаров Lotus

Как сообщает портал Motor1, Geely приобретут 51% контрольного пакета Lotus Cars и 49,9% акций «Протона». По предварительным данным, сделка закроется ближе к июлю.

Как только Lotus окажется под покровительством Geely, британскому производителю спорткаров откроются широкие перспективы. В частности, компания получит солидный бюджет, который предоставит ей возможность разрабатывать совершенно новые автомобили.

В то же время наверняка рады сложившейся ситуации и в Proton. Ведь два малазийских завода, принадлежащих компании, выпускают гораздо меньше машин, чем позволяет максимальная мощность производства в 400 000 автомобилей в год. «Протон» присоединится к крупной и богатой китайской «семье», а значит, есть надежда, что в обозримом будущем позиции автостроителя на рынке только укрепятся.