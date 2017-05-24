Hongqi H5: в продаже появилась видоизмененная Mazda6

Так, минимальный ценник Mazda6 в Поднебесной составляет 180 000 юаней, в то время как за новый Hongqi H5 местные дилеры попросят не меньше 200 000. Китайский седан заметно крупнее «японца» и по габаритам: на 65 мм длиннее и на 20 мм выше.

Как сообщает портал Njcar, моторная линейка H5, помимо двухлитрового 158-сильного двигателя производства компании Mazda, включает в себя также два турбомотора мощностью в 188 и 204 л. с. А вот агрегатируются они — на выбор покупателя — с шестиступенчатыми механической или автоматической коробками передач. При этом привод предлагается исключительно на передние колеса.

Салон Hongqi H5 отделан высококачественной кожей и украшен декоративными вставками из дерева. А на центральной консоли красуется 11-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. Стоит отметить, что седан может похвастать и достаточно богатым списком оснащения, в который входит климат-контроль, мониторинг слепых зон, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя с кнопки и, разумеется, панорамный люк с электроприводом — все как и у Mazda6.