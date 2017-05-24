Mercedes-Benz G-Wagen третьего поколения замечен на тестах

На первый взгляд Gelandewagen практически не изменился, однако, как сообщает Motor1, автомобиль получит кардинальные изменения как по части экстерьера, так и интерьера. При этом главный конструктор Mercedes-Benz Горден Вагенер отметил, что этот внедорожник, несмотря ни на что, должен оставаться «квадратным», потому что в противном случае это уже не G-Wagen. И с этим никак нельзя не согласиться.

Помимо незначительных дизайнерских корректировок, судя по фотографиям, новинка обзаведется более современными фарами, а также тонкими фонарями.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, масса внедорожника снизится на 200 килограммов за счет применения алюминия в конструкции, а вот его длина увеличится ориентировочно на 100 миллиметров. Кроме того, автомобиль получит многорычажную переднюю подвеску, перенастроенные пружины и амортизаторы, а также электромеханическое рулевое управление. Что же касается силового агрегата, то по предварительным данным в движение новинку будет приводить 360-сильный двигатель, агрегатированный с девятиступенчатым «автоматом».

Ожидается, что официальная презентация Mercedes-Benz G-Wagen третьего поколения состоится на грядущем Франкфуртовском автосалоне.