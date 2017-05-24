Mercedes-Benz G-Wagen третьего поколения замечен на тестах

Фото: www.motor1.com
Спустя почти тридцать лет Mercedes-Benz выпускает следующую, уже третью генерацию G-Wagen. На днях новый внедорожник вновь был замечен во время прохождения дорожных испытаний.
Виктория Базылева

На первый взгляд Gelandewagen практически не изменился, однако, как сообщает Motor1, автомобиль получит кардинальные изменения как по части экстерьера, так и интерьера. При этом главный конструктор Mercedes-Benz Горден Вагенер отметил, что этот внедорожник, несмотря ни на что, должен оставаться «квадратным», потому что в противном случае это уже не G-Wagen. И с этим никак нельзя не согласиться.

Помимо незначительных дизайнерских корректировок, судя по фотографиям, новинка обзаведется более современными фарами, а также тонкими фонарями.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, масса внедорожника снизится на 200 килограммов за счет применения алюминия в конструкции, а вот его длина увеличится ориентировочно на 100 миллиметров. Кроме того, автомобиль получит многорычажную переднюю подвеску, перенастроенные пружины и амортизаторы, а также электромеханическое рулевое управление. Что же касается силового агрегата, то по предварительным данным в движение новинку будет приводить 360-сильный двигатель, агрегатированный с девятиступенчатым «автоматом».

Ожидается, что официальная презентация Mercedes-Benz G-Wagen третьего поколения состоится на грядущем Франкфуртовском автосалоне.

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24 мая 2017
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