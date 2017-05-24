Mercedes-Benz совместно с Renault-Nissan выпустит новые моторы

Mercedes-Benz A-Class (Фото: www.motor1.com)
Компания Mercedes-Benz и альянс Renault-Nissan объединят усилия, чтобы разработать несколько новых бензиновых четырехцилиндровых двигателей объемом 1,2 и 1,4 литра. Предполагается, что эти моторы найдут применение в компактных штутгартских автомобилях.
Виктория Базылева

Как сообщает портал Motor1, линейка новых силовых агрегатов уже получила индекс М282. Моторы будут расположены поперечно, а значит они подойдут лишь компактным моделям, таким как, к примеру, хетчбэк A-Class. Предполагается, что в дальнейшем эти двигатели «поселятся» и под капотами седана A-Class, купе и универсала CLA, хетчбэка B-Class, а также кроссоверов GLA и GLB.

Не исключается, что и альянс Renault-Nissan оснастит некоторые свои модели агрегатами M282. Однако в настоящее время компании эту информацию не подтверждают.

Кроме того, представители Mercedes-Benz рассказали нашим зарубежным коллегам о том, что и моторная линейка М274, включающая в себя 1,6- и 2,0-литровые двигатели, подвергнется серьезной модернизации. К тому же в этом семействе появится новый агрегат, способный развить мощность свыше 400 л. с.

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24 мая 2017
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