Mercedes-Benz совместно с Renault-Nissan выпустит новые моторы

Как сообщает портал Motor1, линейка новых силовых агрегатов уже получила индекс М282. Моторы будут расположены поперечно, а значит они подойдут лишь компактным моделям, таким как, к примеру, хетчбэк A-Class. Предполагается, что в дальнейшем эти двигатели «поселятся» и под капотами седана A-Class, купе и универсала CLA, хетчбэка B-Class, а также кроссоверов GLA и GLB.

Не исключается, что и альянс Renault-Nissan оснастит некоторые свои модели агрегатами M282. Однако в настоящее время компании эту информацию не подтверждают.

Кроме того, представители Mercedes-Benz рассказали нашим зарубежным коллегам о том, что и моторная линейка М274, включающая в себя 1,6- и 2,0-литровые двигатели, подвергнется серьезной модернизации. К тому же в этом семействе появится новый агрегат, способный развить мощность свыше 400 л. с.