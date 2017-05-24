Новое купе Lexus LC встало на конвейер

Lexus переоборудовал свой завод Мотомачи в Японии, где в свое время выпускался суперкар LFA, и создал отдельную сборочную линию купе LC. Как сообщает пресс-служба российского представительства марки, автомобили производятся под строгим контролем Такуми — мастеров высшего уровня — имеющих богатый опыт работы с автомобилями Lexus.

Напомним, что в нашей стране на купе Lexus LC уже принимаются предварительные заказы. Автомобиль продается исключительно в самой мощной версии LC 500 в единственной комплектации Sport+ по цене от 7 886 000 рублей.

Заднеприводное купе приводится в движение пятилитровым V8, генерирующим 477 л. с. и 540 Нм крутящего момента. Мотор агрегатируется безальтернативно с десятиступенчатой автоматической коробкой передач с режимом ручного переключения.

Как «АвтоВзгляд» уже писал ранее, в основу новинки легла модульная платформа GA-L, благодаря которой японцам удалось улучшить динамические характеристики и управляемость автомобиля. Отметим, что купе требуется всего 4,7 секунды, чтобы разогнаться до сотни, а его пиковая скорость достигает отметки в 270 км/ч.