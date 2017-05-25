Названы самые обсуждаемые в социальных сетях автомобильные марки

Для анализа специалисты отобрали около миллиарда сообщений, опубликованных жителями России в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram, YouTube и на других порталах в апреле.

Так, самый высокий индекс обсуждаемости, согласно статистике, у марки Mercedes-Benz. При этом на второй строчке оказался другой представитель «большой немецкой тройки» — BMW. А вот замыкает лидерскую тройку самых популярных автомобильных брендов в социальных сетях, как ни странно, отечественная LADA.

В компании Brand Analytics пояснили, что рейтинг основан на индексах, которые учитывают вовлеченность российских пользователей в обсуждение марки, внимание и лояльность к производителю. Помимо социальных сетей, аналитики изучили различные форумы и сайты, где можно оставлять отзывы о продукции. Стоит отметить, что в расчет не принимались сообщения о купле-продаже машин, ДТП и, разумеется, посты в профилях самих автопроизводителей.