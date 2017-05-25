Nissan отзывает в России более 40 000 седанов Almera

Как сообщает «Росстандарт», сервисная кампания охватывает 42 269 автомобилей Nissan Almera, выпущенных в период с ноября 2012 по июнь 2015 года.

Во время производства этих седанов работниками завода была допущена ошибка: заднее стекло устанавливалось без нанесения грунтового слоя. В результате стекло может частично отсоединиться от кузова, а если совсем не повезет — и вовсе выпасть. Велика вероятность, что «счастливые» обладатели потенциально недоделанных автомобилей столкнутся с проблемой внезапного ухудшения шумоизоляции или обнаружат в салоне следы течи воды.

В ближайшее время специалисты дилерских центров оповестят владельцев подпадающих под отзыв машин о необходимости предоставить транспортное средство на сервис. В рамках кампании проверят, насколько надежно заднее стекло прикреплено к кузову, а в случае необходимости бесплатно его переустановят.

К слову сказать, именно в 2012 году некогда популярный седан Nissan Almera встал на конвейер волжского завода…