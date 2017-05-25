Российские продажи коммерческих автомобилей выросли на 19%

По данным агентства «Автостат», первое место в рейтинге самых продаваемых коммерческих машин по-прежнему за моделями GAZ — на их долю приходится 42% от общего объема сегмента LCV. Согласно статистике, в апреле в пользу отечественного производителя сделали выбор 4100 покупателей, что на 5,6% больше, нежели в прошлом году.

Далее идет еще один российский автостроителей — UAZ. С результатом в 2400 проданных автомобилей (+39,3%) ульяновцы оказались на второй строчке. А вот третьей стала LADA — новенькими автомобилями этой марки обзавелись 965 частных и корпоративных покупателей (+79,4%).

Отметим также, что замыкают лидерскую пятерку зарубежные производители: Mercedes-Benz (734 машины, +18,6%) и Ford (502 автомобиля, +49,9%)