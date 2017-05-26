Концептуальный BMW 8-й серии дебютировал в Италии

Фото: BMW
Компания BMW презентовала на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este концепт роскошного купе 8-й серии. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в пресс-службе компании, производство модели наладят в следующем году.
Виктория Базылева

– Эта новинка станет следующим шагом в расширении нашего модельного ряда в сегменте роскошных автомобилей и задаст новые ориентиры конкурентам. Она также поможет усилить наше лидерство в этом сегменте, — говорит председатель совета директоров BMW AG Харальд Крюгер.

Концептуальное купе BMW 8-й серии окрашено в эксклюзивный серо-синий цвет Barcelona Grey Liquid. Автомобиль обзавелся увеличенными задними колесными арками, объемной радиаторной решеткой, зауженными двойными фарами и широкими воздухозаборниками. В задней части кузова новинки красуются большие трапециевидные патрубки выхлопной системы, стилизованный карбоновый диффузор, а также вытянутые задние фонари. А широкие легкосплавные диски и аэродинамический обвес лишь дополняют спортивный облик баварской «восьмерки».

Салон купе 8-й серии отделан высококачественной кожей, а декоративные вставки выполнены из углепластика и алюминия. Привлекает внимание и селектор iDrive, украшенный кристаллами Swarovski с дымчатым топазом.

Примечательно, что баварцы не стали раскрывать технические характеристики автомобиля, демонстрируя лишь дизайн экстерьера и интерьера. В настоящее время доподлинно известно, что в основу «восьмерки» легла платформа CLAR — та же, что послужила базой для 7-й серии. По предварительным данным, гамма двигателей 8-й серии будет представлена шестицилиндровыми турбомоторами, а также восьмицилиндровым агрегатом мощностью в 450 л. с. Как утверждают сами представители BMW, конкурентами возрожденной 8-й серии на мировом рынке станут Mercedes-Benz S-Class Coupe и Bentley Continental GT.

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26 мая 2017
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