Концептуальный BMW 8-й серии дебютировал в Италии

– Эта новинка станет следующим шагом в расширении нашего модельного ряда в сегменте роскошных автомобилей и задаст новые ориентиры конкурентам. Она также поможет усилить наше лидерство в этом сегменте, — говорит председатель совета директоров BMW AG Харальд Крюгер.

Концептуальное купе BMW 8-й серии окрашено в эксклюзивный серо-синий цвет Barcelona Grey Liquid. Автомобиль обзавелся увеличенными задними колесными арками, объемной радиаторной решеткой, зауженными двойными фарами и широкими воздухозаборниками. В задней части кузова новинки красуются большие трапециевидные патрубки выхлопной системы, стилизованный карбоновый диффузор, а также вытянутые задние фонари. А широкие легкосплавные диски и аэродинамический обвес лишь дополняют спортивный облик баварской «восьмерки».