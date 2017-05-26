Mercedes-Benz работает над новым электрическим хетчбэком

Фото: www.netcarshow.com
Компания Mercedes-Benz планирует выпустить новый хетчбэк на полностью электрической тяге. Предполагается, что концепт этой модели штутгратцы представят на грядущем моторшоу во Франкфурте.
Виктория Базылева

Как сообщает британское издание Autocar, будущий конкурент BMW i3 является одним из десяти «экологически чистых» автомобилей, которые Mercedes-Benz презентуют до 2025 года. При этом в настоящее время никаких подробностей относительно электрического хетчбэка не разглашается.

Ожидается, что новинка выйдет на рынок ориентировочно в 2020 году, а ее стартовая цена составит менее 45 000 долларов. В основу хетчбэка, вероятнее всего, ляжет мерседесовская модульная платформа MEA, а дизайнерские решения для оформления внешнего вида позаимствуются у кроссовера EQ. Однако, предполагается, что в отличие от старшего собрата, автомобиль укомплектуют единственным электромотором, приводящим в движение передние колеса. Полный же привод, возможно, будет предлагаться в качестве опции.

Напомним, что первый представитель EQ — нового семейства электромобилей Mercedes-Benz — дебютировал в минувшем году на Парижском автосалоне. Представители компании уже подтвердили, что производство этого электрического кроссовера наладят на предприятии в немецком Бремене. А вот хетчбэк EQ, скорее всего, будет собираться на заводе в Раштатте, где выпускаются компактные модели.

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26 мая 2017
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