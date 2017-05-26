Mercedes-Benz работает над новым электрическим хетчбэком

Как сообщает британское издание Autocar, будущий конкурент BMW i3 является одним из десяти «экологически чистых» автомобилей, которые Mercedes-Benz презентуют до 2025 года. При этом в настоящее время никаких подробностей относительно электрического хетчбэка не разглашается.

Ожидается, что новинка выйдет на рынок ориентировочно в 2020 году, а ее стартовая цена составит менее 45 000 долларов. В основу хетчбэка, вероятнее всего, ляжет мерседесовская модульная платформа MEA, а дизайнерские решения для оформления внешнего вида позаимствуются у кроссовера EQ. Однако, предполагается, что в отличие от старшего собрата, автомобиль укомплектуют единственным электромотором, приводящим в движение передние колеса. Полный же привод, возможно, будет предлагаться в качестве опции.

Напомним, что первый представитель EQ — нового семейства электромобилей Mercedes-Benz — дебютировал в минувшем году на Парижском автосалоне. Представители компании уже подтвердили, что производство этого электрического кроссовера наладят на предприятии в немецком Бремене. А вот хетчбэк EQ, скорее всего, будет собираться на заводе в Раштатте, где выпускаются компактные модели.