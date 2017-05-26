Toyota Land Cruiser Prado обзавелся предпусковым подогревателем

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Toyota, компания расширила пакет «Зимний комфорт» за счет установки предпускового подогревателя с дистанционным управлением Eberspacher по многочисленным просьбам российских клиентов. Впрочем, воспользоваться этой установкой смогут лишь обладатели самых «богатых» версий внедорожника: «Престиж» и «Люкс». При этом автомобили в средних комплектациях «Стандарт», «Комфорт», «Элеганс» и Style предлагаются со штатным подогревателем мотора и салона, который на расстоянии не запустить. А вот машина в базовом исполнении «Классик» и вовсе этой «удобной» опции лишена.

Дистанционное управление подогревателем осуществляется через специальное мобильное приложение, которое доступно для смартфонов на операционных системах iOs и Android, а также посредством SMS-сообщения или голосового вызова.

Напомним также, что как показывает практика, в большинстве случаев, когда «Эберспехер», «Вебасто» или какие-либо другие аналоги устанавливаются на автомобиль в «гаражах», владельцы сразу, а порой лишь через некоторое время сталкиваются с множеством проблем. И поэтому при желании оснастить машину предпусковым подогревателем стоит обращаться исключительно к официальным дилерам, ведь они имеют необходимое оборудование и, что самое важное, дают гарантию на работы (более подробно об этом можно прочитать здесь).