BMW показала заряженное купе M8

BMW, в рамках мероприятий во время гонки «24 часа Нюрбургринга», состоявшейся в прошедший уик-энд, 27—28 мая, продемонстрировала публике скрытый камуфляжем прототип купе M8. Кузов машины бы оклеен пленкой с ироническими надписями «Too many secrets» — «Слишком много секретов». Однако камуфляж позволил всем заинтересованным гражданам впечатляющий аэродинамический обвес с большими воздухозаборниками, расширенные колесные арки и мощную тормозную систему с огромными суппортами. Технические характеристики машины продолжают оставаться в секрете. Однако ранее сообщалось, что она построена на модульной платформе CLAR, которая используется BMW для всех своих новых моделей и будет оснащаться четырехлитровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью около 600 л. с.