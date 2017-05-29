Citroёn отзывает в России 30 000 C4 и DS4

Российское представительство французского концерна PSA, ООО «Пежо Ситроен Рус», объявило об отзыве отзывает примерно 30 000 хэтчбеков моделей C4 и DS4, реализованных на российском рынке с января 2011 года по июнь 2016 года. Такую информацию распространило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). По данным компании, на этих автомобилях может потребоваться «установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота».

Заметим, что проблемы с отпиранием капота — достаточно давно известная «болячка», знакомая многим владельцам у Citroёn С4 и его технического аналога DS4. По крайней мере, большинство участников разнообразных интернет-сообществ «ситроеновладельцев» об этом прекрасно осведомлены. В рамках отзывной компании все работы по устранению неполадок во французских капотах будут проедены бесплатно для владельцев.