Интерьер нового китайского кроссовера-купе Bisu BT7 рассекречен

Стало известно, что юная китайская автомобильная марка Bisu, созданная китайским автопроизводителем BAIC и фирмой с мотоциклетным названием Yinxiang Motorcycle Group, готовит старту продаж нечто под названием кросс-купе BT7. Ранее в китайскую прессу были вброшены фото внешности машины, а теперь дело дошло до PR салона будущей модели. Параллельно стало известно, что Bisu BT7 начнут продавать в Китае в начале следующего года. Сообщается, что купе-«кроссовер» оснастят 1,5- и 1,8-литровыми бензиновыми турбомоторами. В исключительно переднеприводной трансмиссии будут устанавливаться либо 6-ступенчатая «механика», либо 8-скоростной «автомат».