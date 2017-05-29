Мотоцикл «Ява» вернет былую популярность

Постепенное возрождение чешского производителя байков Jawa открывает возможность для полноценного возвращения легендарных мотоциклов «Ява» на отечественный рынок. В советские времена в нашу страну чехи ежегодно поставляли до 100 000 единиц своей мототехники. В последнее время, после достаточно длительно периода застоя, Jawa начала выпускать новые модели.

В данный момент на российском рынке можно найти модель-наследницу ностальгической «Явы». Это Jawa 350 с четырехтактным 27,7-сильным мотором объем 400 «кубиков». Он укладывается в нормы Евро-4 и позволяет мотоциклу развивать скорость 130 км/ч. Цена Jawa 350, внешне напоминающей «классическую Яву» составляет $3870.