Опубликованы первые фотографии обновленного Toyota Land Cruiser Prado

Фото: www.motor1.com
В интернете появились первые любительские снимки обновленного Toyota Land Cruiser Prado. Судя по представленным порталом Motor1 фотографиям, экстерьер внедорожника претерпел значительные изменения.
Виктория Базылева

Так, посвежевший Toyota Land Cruiser Prado обзавелся полностью перелицованными фарами, абсолютно новыми «противотуманками» и видоизмененной радиаторной решеткой, которая, помимо прочего, получила дополнительные хромированные планки. Вероятнее всего, изменения затронули также и передний бампер — однако в настоящее время не представлено фотографий, на которых можно было бы его рассмотреть. Задняя же часть внедорожника, как сообщают наши зарубежные коллеги, осталась практически нетронутой: японцы лишь слегка подкорректировали форму фонарей и обновили бампер.

А вот в салоне машины, как предполагается, появились новый восьмидюймовый экран мультимедийного комплекса и другое рулевое колесо, позаимствованное у модели Toyota Crown, которая продается в Японии. При этом ожидается, что обновленный «Прадо» сможет похвастать не только улучшенным внешний видом, но и богатым списком оснащения. По предварительным данным, внедорожник оснастили огромным количеством систем безопасности.

Дебют рестайлингого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, ориентированного на внутренний рынок, состоится 12 сентября. А вот когда он доберется до России — пока не сообщается. Напомним, что обзавестись автомобилем в текущей версии можно по цене от 1 997 000 рублей.

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29 мая 2017
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