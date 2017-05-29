Опубликованы первые фотографии обновленного Toyota Land Cruiser Prado

Так, посвежевший Toyota Land Cruiser Prado обзавелся полностью перелицованными фарами, абсолютно новыми «противотуманками» и видоизмененной радиаторной решеткой, которая, помимо прочего, получила дополнительные хромированные планки. Вероятнее всего, изменения затронули также и передний бампер — однако в настоящее время не представлено фотографий, на которых можно было бы его рассмотреть. Задняя же часть внедорожника, как сообщают наши зарубежные коллеги, осталась практически нетронутой: японцы лишь слегка подкорректировали форму фонарей и обновили бампер.

А вот в салоне машины, как предполагается, появились новый восьмидюймовый экран мультимедийного комплекса и другое рулевое колесо, позаимствованное у модели Toyota Crown, которая продается в Японии. При этом ожидается, что обновленный «Прадо» сможет похвастать не только улучшенным внешний видом, но и богатым списком оснащения. По предварительным данным, внедорожник оснастили огромным количеством систем безопасности.

Дебют рестайлингого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, ориентированного на внутренний рынок, состоится 12 сентября. А вот когда он доберется до России — пока не сообщается. Напомним, что обзавестись автомобилем в текущей версии можно по цене от 1 997 000 рублей.