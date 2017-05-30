Названа дата российской премьеры нового KIA Rio

В настоящий момент на питерском заводе марки уже налажена сборка новинки в кузове «седан» — позднее на конвейере «пропишется» и хетчбэк. Корейцы планируют выпустить до конца года не менее 10 000 автомобилей.

Напомним, что KIA Rio свежей генерации получила более строгие формы, выраженные в иного вида бамперах, перелицованных капоте, оптике и форме окон. Что касается агрегатов, то машина унаследует их от соплатформенного Hyundai Solaris — на выбор покупателей будут доступны базовый мотор о 99 «скакунах» и более мощный, 123-сильный двигатель.

Коробки передач — исключительно шестискоростные, как «механика», так и «автомат». Цены на авто, вероятнее всего, будут обнародованы в ходе презентации.