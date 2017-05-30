В Елабуге выпущен 15-тысячный Ford Explorer

15-тысячным Ford Explorer на конвейере Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) стала машина в комплектации Limited Plus цвета Frozen White, оснащенная двигателем V6 Cyclone объемом 3,5 л (249 л. с.) и 6-ступенчатой АКПП. Напомним, что для эксплуатации на российском рынке двигатели Ford Explorer были адаптированы под использование 92-го бензина. Уже в минимальной комплектации, XLT, большой кроссовер оборудован обогревом лобового стекла, наружных зеркал и передних сидений.

Начиная с со следующей комплектации — Limited — машина имеет обогрев руля и второго ряда сидений. Кроме того, российская версия Ford Explorer имеет специфическую форму переднего бампера для улучшения геометрической проходимости внедорожника. В настоящее время внедорожник Ford Explorer доступен российским покупателям по цене от 2,5 млн. рублей с учетом всех действующих маркетинговых программ и скидок.