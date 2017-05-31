BMW прекращает поставки седана 1-й серии

Так, по данным портала Motor1, несмотря на то, что автомобили в скором времени исчезнут из шоу-румов европейских дилеров BMW, в Китае модель по-прежнему будет доступна. И если в странах Евросоюза баварская «единичка» в кузове седан особой популярностью не пользуется, значительно уступая хетчбэкам, то в Поднебесной продажи модели стабильно приемлемые.

К тому же в BMW уверены, что 1-я серия может отрицательно повлиять на реализацию 3-й серии, которая, так или иначе, приносит компании большую прибыль. В качестве примера баварцы приводят своего конкурента Audi: по их мнению, седан A3 подрывает продажи более крупных моделей.

Однако стоит отметить, что пока речь идет лишь о седанах BMW 1-й серии текущего поколения. Напомним, что третья генерация модели, которая в стандарте обзаведется системой переднего привода, появится в продаже в 2019 году.