FIAT 500 украсили эротическими иллюстрациями из «Камасутры»

Вполне респектабельное и серьезное итальянское тюнинг-ателье «Garage Italia Customs» на своих страничках в соцсетях опубликовало красочные эскизы компактного хетчбэка FIAT 500, кузов которого полностью покрыт рисунками сцен из индийской «Камасутры» и японской «Сюнга», иллюстрирующими разные виды сексуальных развлечений.

Интерьер машины выполнен в багровых тонах, неоновой надписью «только для взрослых» и игривым оформлением привычных деталей салона. Автотюнинговая контора принадлежит Лапо Элканна — наследнику одного из бывших руководителей FIAT Джанни Аньелли. Авторы проекта доработки FIAT 500 назвали его «Kar_masutra».