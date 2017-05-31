Корейцы плачут: LADA Kalina и Granta получили революционные опции

Наряду с модулем экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, «Калина» получила функцию открывания багажника из салона, систему задержки выключения светотехники по выходу из авто, обогрев и электропривод боковых зеркал — конкуренты из бюджетного сегмента, на чьих моделях почти все эти «вкусности» присутствуют уже лет как пять-семь, плачут от восторга.

Что же касается доработок «Гранты», то тут помимо прочего появилась возможность заказать слабенький восьмиклапанный мотор мощностью 87 сил даже в «люксовой» версии. Таким образом, машина в топовом варианте исполнения подешевела на 16 000 рублей.

Впрочем, это еще не все. Наверняка будущие владельцы LADA Granta оценят более эргономичную панель приборов с выведенным интерфейсом управления климатической установкой.

Апогеем же модернизации обеих машин стала автоматически отключающаяся аудиосистема — больше о севшем аккумуляторе «ладоводы» могут не переживать. Да, колесные диски и неудерживающие толком бутылки подстаканники остались прежними.