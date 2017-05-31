Корейцы плачут: LADA Kalina и Granta получили революционные опции

Фото: АВТОВАЗ
Представители АВТОВАЗа похвастались очередной модернизацией «старушек» LADA Granta и LADA Kalina. Нет, речь не о новых подстаканниках в авто и дисках свежего дизайна — тольяттинцы предложили потребителям революционные по их меркам доработки.
Вячеслав Василенко

Наряду с модулем экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, «Калина» получила функцию открывания багажника из салона, систему задержки выключения светотехники по выходу из авто, обогрев и электропривод боковых зеркал — конкуренты из бюджетного сегмента, на чьих моделях почти все эти «вкусности» присутствуют уже лет как пять-семь, плачут от восторга.

Что же касается доработок «Гранты», то тут помимо прочего появилась возможность заказать слабенький восьмиклапанный мотор мощностью 87 сил даже в «люксовой» версии. Таким образом, машина в топовом варианте исполнения подешевела на 16 000 рублей.

Впрочем, это еще не все. Наверняка будущие владельцы LADA Granta оценят более эргономичную панель приборов с выведенным интерфейсом управления климатической установкой.

Апогеем же модернизации обеих машин стала автоматически отключающаяся аудиосистема — больше о севшем аккумуляторе «ладоводы» могут не переживать. Да, колесные диски и неудерживающие толком бутылки подстаканники остались прежними.

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31 мая 2017
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