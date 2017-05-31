В России начались продажи Audi RS5 второго поколения

Audi RS5 Coupe претерпел значительные изменения экстерьера: в частности, обзавелся новой радиаторной решеткой, переработанной оптикой и видоизмененными бамперами. В стандартной версии машина оснащается 19-дюймовыми легкосплавными дисками, передним и задним спойлерами, спортивными креслами, обтянутыми кожей и алькантарой, а также алюминиевыми накладками на пороги с эмблемой RS.

Под капотом второй генерации спорт-купе трудится бензиновый 2,9-литровый 450-сильный двигатель, агрегатированный с автоматической коробкой передач Tiptronic. При этом привод — постоянный полный. Отмечается, что до сотни новинка разгоняется всего за 3,9 секунды, а ее пиковая ограниченная электроникой скорость достигает отметки в 280 км/ч.