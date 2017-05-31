В России начались продажи Audi RS5 второго поколения

Фото: Audi
Компания Audi анонсировала старт продаж спорт-купе RS5 второго поколения. Автомобиль, укомплектованный 450-сильным мотором, можно приобрести по цене от 5 050 000 рублей.
Виктория Базылева

Audi RS5 Coupe претерпел значительные изменения экстерьера: в частности, обзавелся новой радиаторной решеткой, переработанной оптикой и видоизмененными бамперами. В стандартной версии машина оснащается 19-дюймовыми легкосплавными дисками, передним и задним спойлерами, спортивными креслами, обтянутыми кожей и алькантарой, а также алюминиевыми накладками на пороги с эмблемой RS.

Под капотом второй генерации спорт-купе трудится бензиновый 2,9-литровый 450-сильный двигатель, агрегатированный с автоматической коробкой передач Tiptronic. При этом привод — постоянный полный. Отмечается, что до сотни новинка разгоняется всего за 3,9 секунды, а ее пиковая ограниченная электроникой скорость достигает отметки в 280 км/ч.

Фото: Audi

Уже в базовой комплектации автомобиль располагает спортивной подвеской RS, системой start-stop, трехзонным климат-контролем, аудиосистемой MMI Radio Plus с семидюймовым дисплеем, полностью светодиодными фарами и многими другими опциями. За дополнительную же плату можно оснастить RS5 аудиосистемой Bang & Olufsen Sound System, спортивной подвеской с регулируемой жесткостью амортизаторов, системой вентиляции передних сидений и обогревом задних.

Что не мало важно, спорткупе может похвастать и широким списком ассистентов, отвечающих за безопасности, среди которых система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, система удержания автомобиля в пределах выбранной полосы и другие.

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31 мая 2017
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