АВТОВАЗ намерен уволить более 2000 человек

– Я не буду давать никакой цифры, мы все еще обсуждаем это, но, возможно, это будет более двух тысяч человек до конца года, — сказал президент АВТОВАЗа Николя Мор в интервью телеканалу РБК.

Кроме того, г-н Мор заявил, что вторая половина 2017 года станет решающей для марки LADA. Тольяттинцы ожидают поддержки от государства: в частности, в компании надеются на госпрограммы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и «Коммерческие автомобили», которые могли бы поспособствовать увеличению продаж.

Напомним, согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕВ), в минувшем месяце автомобили LADA разошлись тиражом в 26 337 машин, что на 7% больше, нежели в апреле 2016 года. При этом бестселлером марки остается модель Granta, в пользу которой сделали выбор 8 419 россиян. Хорошо продается и седан Vesta (6205 автомобилей), а также высокий хетчбэк XRAY (3087 машин).