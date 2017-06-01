Rolls-Royce может представить новый Phantom в конце июля

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, в основу нового Rolls-Royce Phantom ляжет модульная платформа CLAR, известная нам по BMW 7-й серии. А под капотом автомобиля, вероятнее всего, «поселится» 6,8-литровый V12.

Судя по представленным ранее шпионским фотографиям, экстерьер восьмого «Фантома» подвергнется значительным изменениям. Впрочем, это и не удивительно, ведь раньше от поколения к поколению британцы лишь вносили легкие дизайнерские корректировки.

Как сообщает портал Motor1, 27 июля свои двери для посетителей распахнет лондонская выставка «Восемь великих Phantom», на которой будут представлены как минимум семь поколений модели. Покажет ли Rolls-Royce новую генерацию автомобиля на этом мероприятии — в настоящее время доподлинно не известно, хотя такое предположение существует.