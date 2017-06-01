Стало известно имя нового кроссовера Toyota

Японская Toyota запатентовала в США наименование модели TJ Cruiser. Издание Carscoops предполагает, что под названием TJ Cruiser в ближайшем будущем будет выпускаться кроссовер, концепт которого показали в минувшем апреле на моторшоу в Нью-Йорке. Прообраз будущего компактного полноприводника от Toyota получил название FT-4 X. Предполагается, что он вполне может оказаться «продолжателем дела» снятого с производства «молодежного» кроссовера FJ Cruiser.