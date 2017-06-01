Toyota везет в Россию новый внедорожник

Правда, официально пресс-служба «Тойоты» информацию о выходе Fortuner на российский рынок не подтверждает — вероятно, представители бренда пытаются сохранить интригу до утверждения японской стороной сроков начала продаж.

На сегодняшний день рамный внедорожник продается на Ближнем Востоке, в Южной Америке, Австралии, а также на рынках Азии и Африки.

Россияне наверняка бы оценили завидные внедорожные способности машины, укомлектованной 150-сильным дизелем, с которым может работать, как шестискоростная «механика», так и шестидиапазонный «автомат». Впрочем, есть в арсенале Fortuner и бензиновые моторы, самым актуальным из которых для нас станет 2,8-литровый двигатель мощностью 177 «лошадей».