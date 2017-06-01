Владельцами дизельных Mitsubishi Pajero Sport стали уже более тысячи россиян

– Высокий спрос на Mitsubishi Pajero Sport в первую очередь мы связываем с рамной конструкцией, уникальным полным приводом Super Select и великолепным техническим сочетанием дизельного двигателя и специально разработанной для данной модели 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. А конкурентная ценовая политика бренда позволяет покупателям оценить достойный набор опций в сравнении с конкурентами, — заявил президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Наоя Накамура.

Продажи Mitsubishi Pajero Sport, укомплектованного новым 2,4-литровым 181-сильным дизельным мотором, стартовали в России 1 апреля нынешнего года. Всего за два месяца, что автомобиль присутствует на рынке, дилерам удалось реализовать более тысячи машин в этой модификации.

Напомним, Pajero Sport, оснащенный дизельным агрегатом, продается в нашей стране с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмидиапазонным «автоматом». На сегодняшний день минимальный ценник внедорожника составляет 2 399 000 рублей, в то время как за топовую версию придется отдать от 3 049 990 рублей.