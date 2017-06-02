Foton привезет в Россию новую модель

Как рассказали в пресс-службе Foton, поначалу грузовики Aumark S будут продаваться в нашей стране в двух модификациях: S1 полной массой 3,5 и 6,5 тонн, а также S2 — с максимально разрешенной массой в 8 тонн. Ближе к середине следующего года китайцы привезут в Россию версию S3 (9,5 тонн), а в начале 2019-го — и S5 (12 и 18 тонн). Представители компании также отметили, что под капотами автомобилей в легких и средних модификациях трудятся 2,8- и 3,8-литровые двигатели, однако никакие другие подробности относительно новинки пока не разглашаются.

Абсолютно новый Foton Aumark S дебютировал в апреле на Шанхайском автосалоне. Китайцы возлагают на это семейство грузовиков большие надежды — они уверены, что новинки придутся по вкусу не только россиянам, но и корпоративным клиентам по всему миру.

Напомним, на сегодняшний день в российском модельном ряду Foton присутствуют грузовые автомобили линейки Aumark BJ. Машины с полной массой в 3,5 тонн продаются по цене от 1 134 000 рублей, в то время как ценник самой тяжелой 8-тонной модификации начинается от 1 592 000 рублей.