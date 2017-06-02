К 2025 году производство автомобилей в России вырастет вдвое

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор, генеральный директор ЗАО «Рено Россия» Андрей Панкеев, вице-президент Nissan Восточная Европа Джеймс Райт и министр экономического развития РФ Максим Орешкин обсудили стратегию развития автомобильной промышленности на ближайшие восемь лет.

Так, в департаменте Минэкономразвития России прогнозируют, что к 2025 году объем собранных на российских заводах автомобилей вырастет на 1,9% по отношению к 2016-му, что в количественном выражении составляет 2 100 000 машин. Ожидается и увеличение продаж на 1,7%: согласно проекту, в 2020 году официальные дилеры реализуют в нашей стране около 1 710 000 автомобилей, а через пять лет годовой объем достигнет 2 210 000 транспортных средств.

Кроме того, в департаменте Минэкономразвития отметили, что в ближайшие годы государство может прекратить субсидирование покупательского спроса, поддерживая проекты экологически «чистых» автомобилей и беспилотников, а также развитие инфраструктуры.