Mitsubushi продает Outlander и Pajero Sport со скидкой более 200 000 рублей

Так, отдавая в «Трейд Ин» свою старенькую машину любой марки (за исключением автомобилей отечественного производства старше 10 лет), можно обзавестись совершенно новым Outlander минувшего или текущего года выпуска с двухлитровым мотором со скидкой в 230 000 рублей. При покупке же более мощных «Аутлендеров», укомплектованных 2,4- и 3-литровыми двигателями, выгода составит 150 000 рублей.

Если вы готовы расстаться со своим нынешнего автомобилем, Mitsubishi Pajero Sport 2016 года производства обойдется вам на 200 000 дешевле, а внедорожник, сошедший с конвейра в нынешнем году — на 100 000 целковых, что тоже весьма неплохо.

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в пресс-службе марки, акция действует во всех российских дилерских центрах с 1 по 30 июня. Кроме того, на эти модели распространяется и специальное кредитное предложение: новый Outlander можно взять под 6,9% годовых на 3 года, а Pajero Sport — под 7,9% также на 36 месяцев.