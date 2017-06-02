Обновленный BMW i8 получит 420-сильный двигатель

Как сообщает портал Motor1, инженеры BMW полностью перенастроили гибридную систему i8. Ожидается, что в результате усовершенствований суммарная мощность силовой установки увеличится до 420 сил (против нынешних 362 л. с.). Разумеется, подобная модернизация лучшим образом отразится на динамических характеристиках, однако она повлияет и на ценник, который, по информации наших иностранных коллег, несколько подрастет.

Вероятнее всего, обновленный i8 увидит свет в нынешнем году: не исключается, что баварцы презентуют посвежевший спорткар на сентябрьском автосалоне во Франкфурте. Обзавестись же им можно будет в начале 2018-го, а спустя некоторое время после старта продаж стандартной версии на рынок выйдет и i8 Spyder. Напомним, что на сегодняшний день цена спортивного гибрида начинается от 10 040 000 рублей.