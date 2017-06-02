Peugeot и Citroёn снова отзывают автомобили в России

Так, по данным «Росстандарта», под отзывную акцию подпадают 39 автомобилей Peugeot 508, 308 и Citroёn С4 Picasso, реализованных российскими дилерами в период с августа 2016 по март 2017 года. Как оказалось, на потенциально неисправных автомобилях могут возникнуть проблемы в работе реле стартера, которые в худшем случае приведут к повреждению устройства.

В ближайшее время все владельцы подпадающих под отзыв автомобилей будут оповещены о необходимости предоставить машины в сервис. Однако ожидать звонка не обязательно: можно самостоятельно обратиться в любой удобный официальный дилерский центр — проверить, распространяется ли акция на ваш автомобиль, и в случае необходимости записаться. Специалисты проверят работу реле стартера, а если потребуется — бесплатно его заменят.