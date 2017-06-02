Рассекречен экстерьер седана проекта «Кортеж»

Судя по опубликованным изображениям, в конечном счете седан, разрабатываемый в рамках проекта «Кортеж», примет менее агрессивный вид, чем предполагалось ранее. Как мы видим, разработчики института «НАМИ» внесли некоторые корректировки в лицевой части машины, в частности, автомобиль получил слегка видоизмененные фары и бампер, а по краям воздуховодов появилось больше хромированных элементов.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что производство автомобилей, предназначенных для первых лиц России, начнется уже в начале следующего года. Известно, что ФГУП НАМИ, исполнитель проекта «Кортеж», регистрирует товарный знак «Aurus» — есть предположение, что новые машины будут выпускаться именно под этим названием.