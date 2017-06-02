Рассекречен экстерьер седана проекта «Кортеж»

Фото: Федеральный институт промышленной собственности
На официальном сайте Федерального института промышленной собственности появились обновленные патентные изображения представительского седана проекта «Кортеж». Вероятнее всего, этот вариант экстерьера автомобиля является окончательным.
Виктория Базылева

Судя по опубликованным изображениям, в конечном счете седан, разрабатываемый в рамках проекта «Кортеж», примет менее агрессивный вид, чем предполагалось ранее. Как мы видим, разработчики института «НАМИ» внесли некоторые корректировки в лицевой части машины, в частности, автомобиль получил слегка видоизмененные фары и бампер, а по краям воздуховодов появилось больше хромированных элементов.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что производство автомобилей, предназначенных для первых лиц России, начнется уже в начале следующего года. Известно, что ФГУП НАМИ, исполнитель проекта «Кортеж», регистрирует товарный знак «Aurus» — есть предположение, что новые машины будут выпускаться именно под этим названием.

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2 июня 2017
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