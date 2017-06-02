Шеф-дизайнер АВТОВАЗа о новом концепте, фейслифтинге Priora и будущей LADA 4x4

– Над какими проектами вы сейчас работаете?

– У меня масса проектов, о которых, кстати, сейчас много говорят в прессе. При этом речь не идет о том, что новое дело я начинаю только после того, как закончу предыдущее. Творческий процесс — штука непрерывная: параллельно реализуются и новые задумки, и совершенствуются вроде бы уже завершенные проекты. Вот, скажем, сейчас работаем и над подготовкой производственных процессов для выпуска универсала и кросс-версии LADA Vesta, и разрабатываем совершенно новые изделия. Дело в том, что дизайнер очень тесно сотрудничает с инженерами и другими специалистами компании, и просто обязан мыслить стратегически.

– Спасибо, что не ответили на мой вопрос. Попробую сузить его: расскажите о перспективах появления на рынке новой LADA 4x4?

– Да, в СМИ очень много говорят об этом автомобиле, что вполне понятно, ведь «Нива» — очень важная машина в линейке бренда. Все в России и далеко за ее пределами знают о русском внедорожнике с 40-летней историей. Это икона, но в отличие от тех же Defender или Gealendawagen, мы работаем над тем, чтобы все-таки изменить ее.

– Значит скоро потребителям можно ждать ее обновления?

– Мы будем работать над LADA 4x4 в течение 5—10 лет.

– Еще раз благодарю вас за то, что опять не ответили на мой вопрос.

– Конкретных сроков появления новой LADA 4x4 я не могу назвать.

– А ориентировочные? Через 20 лет мы все же ее увидим?

– Обычно цикл подготовки автомобиля занимает четыре года. Эти сроки могут сдвигаться в зависимости от того, какую платформу мы будем использовать, что за кузов будем устанавливать и так далее. Конечно, ни одна машина еще не производилась целых 40 лет, но с учетом того, что LADA 4x4 пользуется стабильным спросом, мы не торопимся ее обновлять.

– И все-таки можно ли сказать о том, что АВТОВАЗ ведет сейчас хотя бы какие-то работы по созданию нового поколения культового внедорожника?

– Конечно. Мы постоянно совершенствуем его. Например, в прошлом году выпустили так называемую городскую версию, изменили логотип. По сути, это является частью программы по модернизации LADA 4x4. Последние доработки вы можете наблюдать на примере версии, приуроченной к 40-летнему юбилею модели. Если же говорить о моем участии в этих процессах, то наряду с последними новинками АВТОВАЗа — Vesta и XRAY, будущая LADA 4x4 определенно должна получить новый стиль. Моя задача — найти золотую середину в дизайне этой машины, потому как текущая «Нива» не выглядит так, как новые модели компании, а ее успех не в последнюю очередь зависит от уникальности стилистической концепции. В то же время ее дизайн должен оставаться заметным и узнаваемым.

– Насколько радикальным может оказаться экстерьер нового поколения LADA 4x4?

– Поживем — увидим.