АВТОВАЗ резко улучшил собственные прогнозы по продажам в 2017 году

По сообщению агентства «Прайм», топ-менеджер АВТОВАЗа в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил буквально следующее: «Возможно, это будет больше уровня, цифра будет начинаться с 300″,- имея в виду предыдущий прогноз в 280—300 тысяч машин и вновь установленный минимальный уровень в 300 тысяч.

По всей видимости, Николя Мор опирается на более оптимистичную оценку динамики отечественного рынка, чем та, которую представляют другие аналитики. Так, председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер ожидал лишь 5% роста в лучшем случае, мотивируя это следующими соображениями: самое плохое позади, но быстрого рывка вверх ждать не стоит, поскольку экономическое положение потребителя остается сложным. Специалисты же тольяттинского предприятия планируют активизацию продаж до уровня 5—10%, в два раза поднимая верхнюю планку. На чем основываются такие ожидания, порталу 'АвтоВзгляд» не известно.

Напомним, что в 2016 году АВТОВАЗ продал 266 296 автомобилей марки LADA. Таким образом, ожидаемый руководством автогиганта рыков должен составить без малого 13%, что выше даже их собственного оптимистического прогноза по рынку в целом.