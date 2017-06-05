Maserati ставит рекорд российских продаж

Столь резкий рывок (обычно российские дилеры бренда продают считанные единицы машин ежемесячно) в Maserati связывают с выводом на рынок нового кроссовера Levante, старт продаж которого начался в прошлом году. Примечательно, что бензиновая версия машины продавалась лучше дизельной, несмотря на свою прожорливость и внушительный транспортный налог (мощность бензиновых версий составляет от 350 до 430 л. с.) — свыше 70% проданных Levante оказались именно бензиновыми. Кроме того, клиенты Maserati ценят не только стильный дизайн и высокую мощность, но также и наличие различных вариантов отделки, в том числе и эксклюзивных лимитированных серий, а самый доступный седан Ghibli еще и привлекает вполне разумной ценой, в рамках своего ценового сегмента, разумеется (прайс-лист стратует с отметки в 5 500 000 рублей). В любом случае, рост продаж Maserati на фоне постоянно падающего рынка можно смело назвать успехом.