Российские продажи Mitsubishi выросли на 34%

Всего же за первые пять месяцев текущего года машины Mitsubishi разошлись тиражом в 6999 экземпляров, что на 4% меньше, нежели за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике, бестселлером японской марки по-прежнему остается кроссовер Outlander — в мае продажи этой модели выросли на 53% до 1072 машин. За период январь-май «Аутлендерами» обзавелись 5967 россиян, что на 34% больше, чем за первые пять месяцев 2016 года.

– Mitsubishi Outlander для нас это стратегически ключевая модель и доля продаж составляет 73% от общего количества продаж всего модельного ряда бренда. Мы уверены, немаловажную роль в этом успехе играют специальные предложения по кредиту и трейд-ин. Именно по этой причине мы усилили наши предложения в июне, — говорит президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Mitsubishi объявила о продлении специальной акции, в рамках которой можно обменять свой старый автомобиль любой марки на нового «японца» по программе trade In. Примечательно, что выгода при соблюдении условий достигает не 200 000 рублей, как в мае этого года, а уже 230 000 целковых. Более подробно о этом спецпредложении можно прочитать здесь.