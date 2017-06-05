Toyota прекратила сотрудничать с Tesla

Японская компания Toyota Motor полностью вышла из числа акционеров Tesla Motors. Автогигант продал все принадлежавшие ему акции американской компании, сообщают японские СМИ. Напомним, что Toyota приобрела 3,15% акций Tesla в 2010 году, заплатив за них около $40,5 млн. За почти шесть лет совместной деятельности компании создали технологию производства машин японского бренда с батареями Tesla. Официальной причиной «развода» называется тот факт, что Toyota имея собственную программу разработки электромобилей, больше не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве с Tesla.