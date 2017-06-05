Toyota прекратила сотрудничать с Tesla

asia.nikkei.com
Японская корпорация Toyota решила завершить совместную деятельность с американским производителем электромобилей Tesla и избавилась от своего пакета акций компании Илона Маска.
Максим Строкер

Японская компания Toyota Motor полностью вышла из числа акционеров Tesla Motors. Автогигант продал все принадлежавшие ему акции американской компании, сообщают японские СМИ. Напомним, что Toyota приобрела 3,15% акций Tesla в 2010 году, заплатив за них около $40,5 млн. За почти шесть лет совместной деятельности компании создали технологию производства машин японского бренда с батареями Tesla. Официальной причиной «развода» называется тот факт, что Toyota имея собственную программу разработки электромобилей, больше не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве с Tesla.

электромобили
5 июня 2017
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